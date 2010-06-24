67 таксистів-нелегалів нарвалися на інспекцію у «Борисполі»

Головавтотрансінспекція Міністерства транспорту і зв`язку виявила і запобігла діяльності 67 автоперевізників, які здійснювали нелегально перевезення пасажирів на таксі від ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль».

Як повідомила УНІАН прес-служба МТСУ, це результати рейдів-перевірок, які тривали протягом двох тижнів (з 9 до 23 червня) на під`їздах до термінальних комплексів ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» у рамках підготовки транспортної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року.

У зазначений період інспектори Головавтотрансінспекції перевірили більш як 130 автотранспортних засобів і виявили понад 80 порушення законодавства про автомобільний транспорт. Основним порушенням є здійснення перевезень пасажирів на таксі без оформлення відповідних документів - ліцензій і ліцензійних карток.

Всіх нелегальних таксистів буде притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства України.

Заходи щодо виявлення незаконних автоперевізників на території аеропорту «Бориспіль» проводитимуться регулярно, відзначають у Мінтрансзв’язку.