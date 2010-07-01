Потяг Львів – Санкт-Петербург ходитиме щодня

Для зручності пасажирів з 1 липня по 5 вересня 2010 року потяг №48/47 сполученням Львів – Санкт-Петербург – Львів курсуватиме щодня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської залізниці (ЛЗ).

Потяг вирушатиме зі Львова о 23.12 і прибуватиме в Санкт-Петербург (Російська Федерація) о 5.18. Назад потяг вирушатиме о 12.45 і прибуватиме у Львів о 15.19.

Крім того, до цього потягу у Львові чіплятимуть купейний вагон №30 Ужгород – Санкт-Петербург потягу №99/100 Ужгород – Київ, який вирушає з Ужгорода о 14.41. Назад причіпний вагон у Львові чіплятимуть до потягу №15 Москва – Ужгород. Прибуття в Ужгород – в 04.28.