Міністр: дай нам Бог через 5 років сказати, ось стоїть корвет ВМС України

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що вітчизняний корвет буде побудований, оскільки інакше в України немає перспективи бути морською державою. Про це він заявив журналістам в Севастополі, відповідаючи на запитання про долю існуючої програми «Корвет», передає кореспондент УНІАН.

«Ми розрахувалися за ті борги, які у нас є. І я думаю, що зараз ми робимо все можливе для того, щоб почати планомірно будувати цей корабель. Я думаю, він буде побудований. В іншому разі в України немає перспективи бути морською державою», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

За словами міністра, зараз триває робота над програмою розвитку Збройних Сил України на 2011-2016 роки, “це короткотермінова програма”.

“І я думаю, дай нам Бог, через 5 років сказати: ось тут на рейді стоїть корвет ВМС України під назвою «Севастополь», - додав М.ЄЖЕЛЬ.