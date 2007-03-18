У Києві нагородили лауреатів Народної Шевченківської премії

Вчора ввечері біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві відбулося нагородження лауреатів Народної Шевченківської премії.

Як передає кореспондент УНІАН, лауреатом у номінації «Література» став Остап ЛАПСЬКИЙ (за книги поезій «Себе розшукую?!», «Обабіч істини?!»); у номінації «Мистецтво» - Іван ОСТАФІЙЧУК (за цикли живописних творів «Моя Україна», «Подорож до Батурина», «Бойківська сага»); у номінації «Музика» - гурт «Кому вниз» (за музичні композиції за творами Тараса Шевченка, Олександра Олеся, Володимира Самійленка); у номінації «Театр» - вистава «Про мишей та людей» театрального дуету «Бенюк і Хостікоєв».

Нагородою стала статуетка Мамая – легендарного Воїна-Кобзаря, що є символом українського епосу.

Громадська ініціатива “Народна Шевченківська премія” була започаткована у лютому 2007 року.

Передумовою до започаткування цієї премії, за словами організаторів, стала непрозорість присудження Національної премії ім. Шевченка, а також незнання її лауреатів переважною більшістю українців.

Визначення лауреатів Народної Шевченківської премії відбувалось шляхом відкритого інтернет-голосування. На ініціативу відгукнулося 487 осіб.

За словами одного з організаторів премії, голови Київського осередку Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Андрія МОХНИКА, “процедура була трохи ускладнена, бо людина мала зареєструватися, залишити анкету, а після цього вона отримувала відповідний «ключ» на свій e-mail і тільки по тому вона могла зайти проголосувати у кожній з номінацій лише по одному разу”.