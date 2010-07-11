На Дніпропетровщині рівень злочинності зріс на 64%

11:03, 11 липня 2010
Суспільство
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Прокуратура висловлює незадоволення

На Дніпропетровщині за 1 півріччя 2010 р. рівень загальної злочинності зріс на 64% - до понад 27 тис. зареєстрованих злочинів.

Про це під час розширеної колегії прокуратури повідомив прокурор Дніпропетровської області Михайло КОСЮТА.

За його словами, викликає занепокоєння збільшення у порівнянні з аналогічним періодом скоєння тяжких злочинів на 3 тис. або на 49%.

Поряд з тим відбулося зменшення кількості скоєних умисних вбивств (з 123 до 103), умисних тяжких тілесних ушкоджень(з 206 до 165), умисних тяжких тілесних ушкоджень в наслідок яких настала смерть потерпілих (з 69 до 47), розбоїв (з 227 до 197). Правоохоронним органам протягом півріччя вдалося знешкодити 21 злочинне угруповання, у тому числі 2 злочинні організації.

Прокурор висловив незадоволення протидією з боку правоохоронних органів злочинам, вчиненим у молодіжному середовищі та рецидивній злочинності. М.КОСЮТА зазначив збільшення злочинності в економічній сфері регіону. Так органами прокуратури області у 1 півріччі порушено майже 600 кримінальних справ. При здійсненні нагляду за додержанням законодавства щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави порушено 1166 кримінальних справ, більшість з яких вже передано до суду. За наслідками розгляду документів прокурорського реагування відшкодовано понад 522 млн. грн, у тому числі до бюджету - майже 230 млн. грн.

Особлива увага приділялась встановленню причин та умов безпідставної невиплати заробітної плати. В результаті порушено 148 кримінальних справ, 129 з яких розслідувані та передані до суду. За документами реагування відшкодовано 121,4 мільйони гривень, що на 24 мільйони більше, ніж за аналогічний період торік.

 

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