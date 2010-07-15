Азарову сподобався досвід Грузії у боротьбі з корупцією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає необхідним для боротьби з корупцією в Україні використовувати досвід Грузії в цьому напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сьогодні заявив під час зустрічі в Києві з представниками дипломатичних кіл.

«Те, що вони (Грузія) зробили в плані роботи своєї поліції, митної служби, заслуговує, безперечно, вивчення і реалізації в нас», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він порадив голові Державної митної служби Ігорю КАЛЕТНИКУ з`їздити в Грузію і ознайомитися з досвідом боротьби з корупцією.

М.АЗАРОВ також вважає цілком реальним, що рівень корупції в Україні може поступово істотно скоротитися. Для цього, на його думку, треба, зокрема, запровадити норму, згідно з якою відповідальні чиновники звітуватимуть про свої витрати.

Також прем`єр зазначив, що по мірі зростання економіки і добробуту людей, зокрема і в держслужбі, рівень корупції знижуватиметься. Знижуватиметься корупція, вважає М.АЗАРОВ, також тоді, коли люди почнуть дорожити своєю роботою.