У Криму блискавка вдарила підлітка

У Красногвардійському районі Криму у 16-річного жителя с. Знам‘янка влучила блискавка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, під час грози підліток їхав додому на велосипеді і, проїжджаючи залізний міст, одержав удар блискавкою в область лівої лопатки.

Постраждалого госпіталізували до Красногвардійської ЦРЛ з діагнозом "тимчасова втрата мови і виникнення темної плями на лівій лопатці".