У Запоріжжі чоловік врятував дитину з палаючої квартири

У Запоріжжі місцевий житель під час пожежі врятував дитину з вогненної пастки, перебравшись по балконах з 7-й на 8-й поверх багатоповерхівки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Запорізькій області, пожежа, в результаті якої трохи не загинув 9-річний хлопчик, що проживав у квартирі на 8-му поверсі багатоповерхового будинку в Хортицькому району Запоріжжя, сталася учора вдень.

"Загоряння сталося в одній з квартир на 7-му поверсі багатоповерхівки. Горіли домашні речі, віконні рами і меблі у кімнаті площею 18 кв. м. Господарів у квартирі не було, і вогонь став швидко розповсюджуватися на квартири поряд. Полум`я охопило балкон сусідньої квартири, господар якої став виносити речі з палаючого житла і крізь тріск почув плач дитини з верхнього поверху, куди також почало пробиватися полум`я. Чоловік переліз з балкона 7-му поверху на балкон 8-го і до приїзду пожежників врятував 9-річного хлопчика з вогненної пастки", - повідомили у МНС, відзначивши, що після цього дитину було госпіталізовано до дитячої лікарню з діагнозом "отруєння продуктами горіння".

Викликані на місце події пожежні прибули, коли вогонь розповсюдився на балкони 8-го і 9-го поверхів. Ліквідація пожежі, в якій було задіяно 6 одиниць спецтехніки, а також 17 пожежників, тривала три години.

"Зараз за фактом виникнення пожежі ведеться слідство: попередня версія спалаху - дитячі пустощі з вогнем", - повідомили у МНС.