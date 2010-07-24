Інтернет-версія газети «Вільна Одеса» відновила роботу

Інтернет-версія газети «Вільна Одеса» після доби вимушеної відсутності відновила функціонування.

Як повідомив кореспонденту УНІАН редактор газети «Вільна Одеса» Володимир УЩАПОВСЬКИЙ, уже працюють “дзеркала” http://freedom.od.ua/, http://vilna.od.ua/ і http://svobodnaya.od.ua/ Зараз редакція видання працює над відновленням основного домена - http://svobodnaya.odessa.ua/

В.УЩАПОВСЬКИЙ уточнив, що "ми виконали те, що обіцяли одеситам - їх улюблена газета знову в ефірі. Провокації й тиск з боку силовиків лише додали снаги й довели, що ми на правильному шляху. Продовжуватимемо працювати, розповідати одеситам правду без купюр».

В.УЩАПОВСЬКИЙ висловив припущення, що будуть розслідувані обставини перешкоджання журналістам «Вільної Одеси» і звільнені з міліційних структур особи, причетні до спроби знищення в ніч на п`ятницю інтернет-версії газети, «причому не тільки безпосередні виконавці цього політичного замовлення – рядові співробітники ДСБЕЗ Одеського облуправління міліції».

«На моє переконання, - додав редактор «Вільної Одеси», - відповідальність за акт беззаконня мають також понести керівники УМВС України в Одеській області, які віддали наказ знищити “Вільну Одесу”, а саме: начальник облУВС Михайло ЯЦКОВ, його перший заступник, який курирує ДСБЕЗ, Анатолій БАХЧІВАНЖІ, а також начальник Управління ДСБЕЗ Михайло ГЕОРГІНОВ».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на В.УЩАПОВСЬКОГО, співробітники міліції 22 липня о 22.00 увірвалися в приміщення одного з інтернет-клубів Одеси, де розміщений головний сервер інтернет-версії газети, вигнали з приміщення відвідувачів, побили представника «Вільної Одеси», вивели з ладу устаткування й вилучили сервер видання.

У свою чергу, в Одеському облуправлінні міліції стверджували, що знищення інтернет-версії газети «Вільна Одеса» сталося випадково – внаслідок проведеного міліцією рейду-перевірки міських інтернет-клубів.

Відповідаючи на запит УНІАН, співробітниця Центру громадських зв`язків УМВС України в Одеській області Тетяна САКАРА сказала: «22 липня працівниками Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами проводилася перевірка роботи інтернет-клубів. Під час перевірки в одному з інтернет-клубів, розміщеному на території Приморського району Одеси, правоохоронці встановили, що на одному з комп`ютерів використовується неліцензійна версія програмного забезпечення корпорації «Майкрсофт», - заявила вона.

В.УЩАПОВСЬКИЙ спростував заяву ЦГЗ облуправління міліції про те, що сервер вилучено через те, що «Вільна Одеса» використовувала неліцезійну версію програмного забезпечення корпорації «Майкрсофт».

У ДЗГ МВС України сьогодні, 24 липня, повідомили, що співробітники Управління ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області в рамках комплексної перевірки законності надання послуг інтернет-структурами регіону 22 липня проводили санкціоновану перевірку «суб’єкта підприємницької діяльності ЯРМОЛИ В. Ю.», зареєстрованого в Одесі по вул. Гайдара, 24.

Перевіркою встановлено, що за вказаною адресою у підвальному приміщенні розташований та функціонує комп’ютерний клуб «Інферно». Послуги з надання у тимчасове користування персональних комп’ютерів надає ЯРМОЛА Віталіна Юріївна. У господарській діяльності ЯРМОЛА В.Ю. використовує 29 персональних комп’ютерів.

За результатами проведеного огляду приміщення та комп’ютерної техніки у присутності фахівців у галузі інтернет-послуг на одному із персональних комп’ютерів виявлено використання програмного забезпечення корпорації «Майкрософт» з ознаками контрафактності, а саме комп’ютерної програми (операційна система) «Віндоус». Вказаний персональний комп’ютер у присутності понятих та зі згоди представника власника інтернет-клубу вилучено і долучено до протоколу огляду місця події. Після чого комп’ютерне обладнання було направлено до НДЕКЦ для проведення експертного дослідження на предмет виявлення неліцензійних версій програмного забезпечення.

За результатами експертизи встановлено, що на жорсткий диск персонального комп’ютера встановлена неліцензійна версія комп’ютерної програми «Віндоус ХР Профешинел». У ході проведення експертного дослідження також виявлено, що на жорсткому магнітному носії системного блоку зберігається інтернет-версія газети «Вільна Одеса». У відношенні адміністратора інтернет-клубу АСАДЧОГО А.І., який встановлював програмне забезпечення, складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 51-2 КУпАП. Зібрані матеріали зареєстровані у встановленому порядку та направлені до Малиновського районного суду Одеси.

Крім того, йдеться у повідомленні, "під час проведення перевірки до приміщення інтернет-клубу, відштовхнувши працівників міліції, увірвався громадянин БАЙЛО О.В., який представився активістом громадського руху «Вільна Одеса». Зазначений громадянин 1982 р.н., провокуючи співробітників міліції, категорично відмовився покинути місце події та застосував фізичну силу до правоохоронців. В результаті протиправних дій БАЙЛО О.В. був затриманий для складання протоколу про скоєння адміністративного правопорушення за фактом злісної непокори співробітникам ОВС. Зареєстровані матеріали за ст. 185 КУпАП направлені до Малиновського районного суду Одеси».