В Україну прибув комісар ЄС з питань енергетики Ґюнтер Eттінґер

В Україну з візитом прибув комісар ЄС з питань енергетики Ґюнтер Eттінґер. Офіційний Київ чекає від нього озвучення чіткої позиції Євросоюзу щодо ймовірного створення українсько-російського газового консорціуму. Про це повідомляє Deutsche Welle

Комісар Ґюнтер Eттінґер, який відповідає в ЄС за питання енергетики, візьме участь у міжнародній конференції в Одесі, присвяченій енергетичній безпеці та інвестиціям у Чорноморський регіон. Там єврокомісар збирається виголосити доповідь про співробітництво України та Євросоюзу в енергетичній сфері. Втім, більш цікавими та змістовними будуть неформальні зустрічі, адже до Одеси з’їхалися урядовці Грузії, України, Болгарії, Туреччини, Румунії. Вони, як очікується, обговорять питання транзиту газу до Європи та енергетичний потенціал Чорноморського регіону.

Будуть серед запрошених і російські представники. «На цій конференції будуть порушуватись питання про «Південний потік», Набуко та інші трубопроводи. Все стосуватиметься безпеки постачання енергоносіїв у Чорноморському регіоні»,- сказав Deutsche Welle прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

Натомість незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут сказав, що допоки країни-транзитери газу та російський постачальник не підпишуть транзитний протокол Європейської енергетичної хартії, конструктиву в подібних діалогах не буде. Експерт переконаний, що якби всі сторони домовились про чесні й прозорі умови транзиту природного газу, питання питання створення українсько-російського газового консорціуму відпало б само собою, однак російська сторона навряд чи на це погодиться.

Нарбут сподівається, що, попри непохитну позицію росіян щодо транзитного протоколу, комісару ЄС з питань енергетики Ґюнтеру Eттінґеру в Одесі таки вдасться почати перемовини про схвалення цього документу.