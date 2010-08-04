У Києві до кінця року буде ще 8 бізнес-центрів

У Києві до кінця року планується ввести в експлуатацію 8 бізнес-центрів (БЦ) площею 158,6 тис. кв. м.

Про це йдеться в огляді ринку комерційної нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

За оцінками компанії, за умови відкриття усіх заявлених бізнес-центрів загальна пропозиція за друге півріччя 2010 року може збільшитися на 13,5%, досягнувши 1 333 тис. кв. м.

При цьому основний обсяг нових площ припадає на бізнес-центри класу В+, частка яких складе майже 80% від загальних площ, що плануються до введення до кінця поточного року.

За даними компанії, у деяких БЦ попередній рівень заповнюваної досягає 60%.

Аналітики компанії вважають, що введення в експлуатацію нових бізнес-центрів у Києві вплине на загальний рівень вакантності, який може досягти 25%. «Незважаючи на це, зниження орендних ставок у сегменті професійної офісної нерухомості не прогнозується», - йдеться в огляді.

За даними компанії, впродовж першого півріччя 2010 року в експлуатацію було введено п`ять об`єктів професійної офісної нерухомості загальною площею 48,2 тис. кв. м. Більше половини (51%) введеного обсягу припадає на бізнес-центри класу В-; 41% - на клас А і 7% - на клас В+.

Станом на кінець першого півріччя ц.р., середні орендні ставки на офісні приміщення в БЦ класу А становили 300-480 дол./кв. м за рік, класу В – 180-360 дол./кв. м за рік.