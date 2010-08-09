У каналізаційному колодязі загинув робітник
19:36, 09 серпня 2010Суспільство
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Трагедія у Вінниці
У Вінниці через порушення правил безпеки праці один чоловік загинув, іншого травмовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 31-річний вінничанин для проведення очисних робіт опустився у каналізаційний колодязь, за кілька хвилин втратив свідомість і впав на дно гідроспоруди. Його напарник, використавши військовий протигаз, взятий на розташованому поряд молокозаводі, кинувся витягати потерпілого й також отруївся газами. Двоє його колег, що перебували на поверхні, встигли врятувати чоловіка й передати лікарям «швидкої допомоги». Іншому допомогти не встигли. Загиблого піднімати на поверхню довелося співробітникам оперативно-рятувальної служби.
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