У каналізаційному колодязі загинув робітник

У Вінниці через порушення правил безпеки праці один чоловік загинув, іншого травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 31-річний вінничанин для проведення очисних робіт опустився у каналізаційний колодязь, за кілька хвилин втратив свідомість і впав на дно гідроспоруди. Його напарник, використавши військовий протигаз, взятий на розташованому поряд молокозаводі, кинувся витягати потерпілого й також отруївся газами. Двоє його колег, що перебували на поверхні, встигли врятувати чоловіка й передати лікарям «швидкої допомоги». Іншому допомогти не встигли. Загиблого піднімати на поверхню довелося співробітникам оперативно-рятувальної служби.