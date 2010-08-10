Москвичам порадили заховати всі ліки в холодильник

Фахівці московського Департаменту охорони здоров`я на своєму сайті порадили жителям столиці зберігати всі ліки в холодильнику.

Така рекомендація пов`язана з тим, що температура повітря не відповідає умовам зберігання лікарських засобів – більшість з них розраховані на навколишню температуру до 25 градусів Цельсія. Особливо чутливими до перегрівання є ін`єкційні препарати, мазі, гелі та креми.