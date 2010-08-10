Тоніс написав Януковичу, що телеканал хочуть «з'їсти»

Колектив телеканалу “Тоніс” звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не допустити “знищення і поглинання” телеканалу.

Про це йдеться у відкритому листі редакційної ради “Тонісу” до глави держави, який розміщено на сайті телеканалу.

“Тоніс” став заручником ситуації, коли частина корпоративних прав телеканалу була передана власниками у заставу в забезпечення повернення кредитів, наданих акціонерним комерційним банком “Трансбанк”, йдеться у листі.

Як наголошується у листі, боржники банку і власники телеканалу здійснили необхідні заходи, спрямовані на реструктуризацію заборгованості та повернення кредитних коштів за укладеними договорами.

Зокрема, на адресу ліквідатора АКБ “Трансбанк” були надіслані листи, відповідно до яких банку було запропоновано щомісячне погашення тіла отриманих кредитів і нарахованих по ньому відсотків, поступове збільшення розміру виплат з розрахунку повного погашення заборгованості до завершення процедури ліквідації банку. З боку банку були отримані листи, відповідно до яких банк погоджувався розпочати переговори та здійснити реструктуризацію заборгованості на взаємовигідних умовах. Крім того, з метою підтвердження своїх намірів боржниками телеканалу було розпочато добровільне часткове погашення заборгованості за існуючими кредитними договорами.

«Однак, незважаючи на позицію власників телеканалу, на цей час банком не проводиться жодних дій, спрямованих на врегулювання ситуації, що склалася. Більше того, у другій половині поточного року, з невідомих нам причин, різко активізувалися усі без виключення судові процеси, ініційовані банком, предметом розгляду яких є саме звернення стягнення на корпоративні права телеканалу. Судами усіх без виключення інстанцій, незважаючи на позицію боржників та інших осіб, що брали участь у справах, при повному ігноруванні діючих норм процесуального та матеріального права, були винесені безпрецедентні рішення, наслідками яких є фактичне знищення телеканалу та залишення без роботи більш ніж 200 його працівників.

Більше того, у трудового колективу каналу склалося стійке враження щодо явної зацікавленості в рейдерському захопленні каналу з боку певних осіб шляхом звернення стягнення на корпоративні права в телеканалі та наступному перепродажу банком вказаних корпоративних прав зацікавленим особам при повному потуранні з боку судових органів та органів державної влади», йдеться у листі.

Саме тому редакційна рада телеканалу “Тоніс” за дорученням трудового колективу каналу звертається до Президента як до гаранта Конституції України і просить В.ЯНУКОВИЧА втрутитися у ситуацію, що склалася, та здійснити заходи щодо недопущення знищення та поглинання каналу.