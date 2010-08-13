На Київщині лишилося три «діючі торф’яні пожежі»

На даний час у Київській області триває ліквідація трьох торф’яних пожеж.

Про це повідомив сьогодні під час брифінгу начальник Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Київській області Олег ТУРКЕВИЧ.

«Діючих торф’яних пожеж на даний час три», - сказав О.ТУРКЕВИЧ.

За його словами, на даний час продовжується пожежа у селі Соснівка Іванківського району. Вчора пожежа охоплювала територію у 15 га, з яких 4 га – це тління торфу, а решта – горіння трав’яного настилу. За прогнозами О.ТУРКЕВИЧА, цю пожежу буде ліквідовано до завтрашнього ранку.

Крім того, вчора виникла пожежа у селі Синяк Вишгородського району, де було загоряння 1,5 га трав’яного настилу. На даний час площа пожежі скоротилася до менш, ніж 1 га. «До завтрашнього ранку загоряння буде ліквідовано», - запевнив О.ТУРКЕВИЧ.

Крім того, він повідомив, що є пожежа на території 0,5 га у селі Рубежівка Києво-Святошинського району. «На сьогоднішній день це невелика кількість пожеж», - підсумував О.ТУРКЕВИ