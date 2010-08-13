80% акцій "Київміськбуду" продані групі нерезидентів України?

Президент «Київміськбуду» Василь МОЖАР припускає, що 80% акцій холдингу, які перебували у власності Київської міської ради, продано групі нерезидентів України.

Про це він повідомив у коментарі агентству УНІАН.

Водночас В.МОЖАР не уточнив, яка саме група іноземних осіб є новим власником холдингу.

«Мені теж цікаво знати, хто ці нові власники», – сказав він.

Президент холдингу додав, що компанія-реєстратор не надала даних про зміну власників 80-відсоткового пакету акцій «Київміськбуду».

Як повідомляв УНІАН, Державна комісія з цінних паперів і фондовому ринку (ДКЦПФР) на шість місяців заборонила вносити зміни до системи реєстрів власників і системи депозитарного обліку акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Рішення ухвалене за розпорядженням Генпрокуратури.

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств при Кабінеті Міністрів України доручила 28 липня перевірити, кому належать акції «Київміськбуду» у зв`язку з інформацією, що з`явилася у ЗМІ, про зміну власників компанії.

12 серпня п.р. ДКЦПФР заявила, що проводить перевірку АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» на предмет відчуження ним або компаніями, що входять до його складу, майна шляхом зміни власників.

Голова ДКЦПФР Дмитро ТЕВЕЛЄВ також пояснив, що дії, зокрема, із заборони обороту акцій «Київміськбуду» та ряду інших організацій, комісія виконувала у рамках розслідування, яке проводиться Генеральною прокуратурою України.