Янукович просить губернаторів підбити підсумки
05:46, 17 серпня 2010Суспільство
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До навчального року - два тижні
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звернув увагу голів облдержадміністрацій на необхідність завершення ретельної підготовки регіонів до нового навчального року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав учора на селекторній нараді з керівниками регіонів.
«Прошу ще раз підбити підсумки стосовно зробленого», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що йдеться, зокрема, про ремонт приміщень навчальних закладів.
«Я буду напередодні навчального року приймати звіти голів ОДА з цих питань. Прошу вас бути готовими», – зазначив Президент.
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