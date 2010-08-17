Янукович просить губернаторів підбити підсумки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звернув увагу голів облдержадміністрацій на необхідність завершення ретельної підготовки регіонів до нового навчального року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав учора на селекторній нараді з керівниками регіонів.

«Прошу ще раз підбити підсумки стосовно зробленого», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що йдеться, зокрема, про ремонт приміщень навчальних закладів.

«Я буду напередодні навчального року приймати звіти голів ОДА з цих питань. Прошу вас бути готовими», – зазначив Президент.