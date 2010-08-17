У Дніпрі знайшли холерний вібріон

У дніпровській воді на території Запоріжжя виявлено холерний вібріон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Запорізької обласної санепідемстанції,

Холерний вібріон 01 групи було виявлено санепідслужбою Запоріжжя при проведенні моніторингу санітарного стану Дніпра і якості річкової води в місцях водокористування населення.

"У пробах річкової води, відібраних на пляжах Центральному і причалу ВАТ "Запоріжкокс", а також на очисних водопровідних спорудах ВАТ МК "Запоріжсталь" виділено холерний вібріон 01 групи", - повідомляє облСЕС, відзначаючи, що ступінь його небезпеки поки однозначно не визначено.

"Ступінь його заразливості на даний момент вивчається на Українській протичумній станції в місті Сімферополь", - повідомляє облСЕС.

Для попередження виникнення і розповсюдження холери, яка передається з водою, головним державним санітарним лікарем Запоріжжя винесена ухвала про тимчасову заборону купання на Центральному пляжі Запоріжжя і в зонах масового відпочинку населення на берегах річки Дніпро від дамби ДніпроГЕСу до нижньої межі міста.

Враховуючи той факт, що холерний вібріон знайдено також на очисних водопровідних спорудах ВАТ "Запоріжсталь", де проходить водопідготовку питна вода, яка подається на меткомбінати "Запоріжсталь" і "Дніпроспецсталь", керівникам даних підприємств "дано рекомендації щодо максимального обмеження використання питної води, яка проходить водопідготовку на очисних водопровідних спорудах ВАТ МК "Запоріжсталь".

Керівництву заводів також рекомендовано "забезпечити водопостачання працівників металургійних комбінатів з альтернативних джерел водопостачання (підприємств доочищення води, води у бутлях)".