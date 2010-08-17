У Хмельницькій області археологи знайшли дорогу XIV століття
10:30, 17 серпня 2010Суспільство
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Розкопки продовжать
У Хмельницькій області біля Кам`янець-Подільської фортеці на триметровій глибині археологи знайшли дорогу XIV століття.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії.
"Дорога вела з напільного боку мису повз східну стіну твердині до Лянськорунської башти”, - зазначається в повідомленні.
Окрім цього, науковці виявили і артефакти давньоруського часу, чорноліської та трипільської культури. В основному - фрагменти тогочасного посуду.
Розкопки експедицією Інституту археології НАН України буде продовжено наступного літа.
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