У Крим призначили додаткові поїзди

Придніпровська залізниця (ПЗ) з метою повноцінного перевезення пасажирів призначила з 13 серпня по 1 вересня 4 додаткових поїзди в кримському напрямі.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Поїзд № 502/501 Дніпропетровськ, Кривий Ріг – Сімферополь відправиться з Дніпропетровська 17 і 20 серпня, у зворотному напрямі - 18 і 19 серпня.

Поїзд № 806/805 Дніпропетровськ – Сімферополь призначений відправленням з Дніпропетровська на 17, 21, 24, 28, 31 серпня, з Сімферополя - на 18, 22, 25, 29 серпня і 1 вересня.

Поїзд № 544/543 Сімферополь – Київ відправиться зі столиці Криму 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 серпня.

Поїзд № 290/289 Сімферополь – Київ призначений на 17, 21, 25, 27 серпня.

Прес-центр ПЗ не виключає подальшого призначення додаткових пасажирських поїздів до кінця літа.