Дві громадянки України намагалися продати в Москві новонародженого

Українські дипломати вирішують питання щодо повернення в Україну дитини, яку сьогодні намагались продати у Москві дві наші співвітчизниці.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив завідувач консульського відділу посольства України у РФ Володимир САЄНКО.

«Зараз вирішується питання про повернення дитини на Батьківщину згідно з законодавством. Дівчинка – громадянка України», - сказав В.САЄНКО.

Він зауважив, що дитина перебуває в одному з дитячих будинків Москви. Стан її здоров’я задовільний.

Водночас, дипломат зауважив, що повернення дитини займе достатньо багато часу, адже спочатку треба спробувати знайти родичів, які дадуть згоду виховувати цю дитину або підшукати відповідний дитячий будинок в Україні. Він додав, що відповідні запити в Україну вже зроблені.

«Є ціла процедура повернення, яка одним днем не робиться. Тим більше багато залежить від того як буде розвиватись карна справа – спочатку суд повинен визнати вину матері», - сказав він.

В.САЄНКО наголосив, що ця резонансна справа не буде залишена просто так.

Він відзначив, що на сьогоднішній день сказати, яке буде остаточне прийнято рішення неможливо, оскільки йде слідство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, керівник відділу взаємодії із засобами масової інформації Слідчого комітету при прокуратурі Росії Максим КОРЯКІН повідомив УНІАН, що у Москві затримані дві громадянки України, які намагалися продати новонароджену дитину за 15 тис. доларів.

Він зазначив, що слідчим відділом по Кузьмінському району слідчого управління Слідчого комітету по місту Москві порушено кримінальну справа стосовно двох громадянок України, підозрюваних у скоєнні злочину, передбаченого п. «б» ч. 2 ст. 127.1 Кримінального кодексу РФ (торгівля неповнолітнім).

За його словами, встановлено, що приблизно в листопаді 2009 року одна з жінок дізналася про свою вагітність. Не бажаючи виконувати свої батьківські обов`язки, а також з метою особистого збагачення, вона вирішила продати дитину відразу ж після пологів.

М.КОРЯКІН зазначив, що про це вона повідомила свою знайому, яка погодилася брати участь у продажу дитини.

За його словами, дівчинка народилася 10 серпня в пологовому будинку Серпухова Московської області.

17 серпня обидві жінки разом з новонародженою дитиною прибули до Москви, де за наперед досягнутою домовленістю на Волгоградському проспекті одержали від покупця дівчинки 13 тис. доларів і 60 тис. рублів (близько 2 тисяч доларів). Після отримання грошей зловмисниці були затримані.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину. Вирішується питання про обрання стосовно затриманих запобіжного заходу. Розслідування кримінальної справи триває .