24 серпня Філарет очолить Молитву за Україну

24 серпня о 08.50 у патріаршому Свято-Володимирському кафедральному соборі (Київ, бульвар Тараса Шевченка, 20) відбудеться Молитва за Україну.

Очолить її Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, повідомляє офіційний сайт Української православної церкви Київського патріархату.

Священоначаліє Української православної церкви Київського патріархату запрошує долучитися до молитви всіх бажаючих, усіх, кому дорогою є Україна та її незалежність.

УПЦ КП нагадує, що Молитва за Україну була традиційним заходом святкування Дня Незалежності і відбувалася у Святій Софії за участі представників різних конфесій України – членів Всеукраїнської ради церков. Цього року влада зламала цю багаторічну толерантну традицію і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ молитимуться лише з однією конфесією – УПЦ Московського патріархату.