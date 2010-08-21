У Чернівцях злочинець відкрив вогонь по міліціонерах

Сьогодні вранці у Чернівцях при спробі затримання злочинця було поранено з вогнепальної зброї співробітника Державної служби охорони при МВС України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, о 10.20 по лінії "102" надійшло повідомлення, що на вулиці Ковальчука чутно постріли. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, виявила біля вхідних дверей до господарського магазину пораненого невідомого чоловіка.

У подальшому з’ясувалося, що наряд ДСО намагався затримати злочинця. Втім, той, залишаючи місце злочину, відкрив вогонь по міліціонерах і поранив одного у живіт і передпліччя. У відповідь напарник пораненого відкрив по злочинцю вогонь. Однак через те, що місце було багатолюдним, невідомому вдалося втекти. Його особа встановлена і для затримання в місті оголошено план "Сирена".

До Чернівців з Києва вилетів літак Внутрішніх військ МВС України із слідчою групою на чолі з начальником Департаменту карного розшуку. Також на борту - лікарі Центрального госпіталю МВС України, яки мають доставити пораненого до столиці для надання йому більш кваліфікованої медичної допомоги.