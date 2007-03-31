«Черкасигаз» намагалися захопити рейдери (фоторепортаж)

Сьогодні о 4.38 група у кількості близько 40-50 осіб у масках, озброєна, у тому числі вогнепальною зброєю, здійснила спробу рейдерського нападу на приміщення ВАТ «Черкасигаз», повідомили УНІАН у прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні йдеться, що, погрожуючи зброєю, нападники заблокували 10 охоронців ДП «Нафтогаз-безпека», які не були озброєні, захопили подвір’я підприємства, а згодом вдерлися до адміністративної будівлі ВАТ, на другому поверсі якої перебував голова правління підприємства Дмитро ЧІРІЧ, інші посадові особи ВАТ «Черкасигаз» і НАК «Нафтогаз України».

Внутрішня охорона адміністративної будівлі ВАТ «Черкасигаз» стримала нападників лише на другому поверсі, безпосередньо перед приймальнею голови правління, зазначається у повідомленні. Перший поверх адмінбудинку було захоплено нападниками, приміщенню завдано значної шкоди – розтрощені вікна, двері, стіни, меблі, одні із вхідних дверей прострілені. Нападники застосовували під час нападу сльозогінний газ типу «Черемуха».

Як повідомляє прес-центр “Нафтогазу України”, наряд міліції у складі двох міліціонерів, що був викликаний співробітниками «Черкасигаз» безпосередньо після початку нападу (о 4.40), прибувши на місце події, по рації запросив підкріплення, і лише після цього нападники відступили до прибуття основних сил міліції.

Прес-центр повідомляє, що серед нападників були помічені та зняті відеокамерою відсторонений в.о. голови правління «Черкасигаз» Сергій ЧЕРНІКОВ і народний депутат Петро КУЗЬМЕНКО (БЮТ, раніше входив до депутатської групи Богдана ГУБСЬКОГО «Єдина Україна»). Після захоплення внутрішнього двору С.ЧЕРНІКОВ, П.КУЗЬМЕНКО та О.КОЖЕДЬОРОВ (причетний до кількох попередніх спроб рейдерського захоплення «Черкасигаз») зайшли на подвір’я підприємства та деякий час перебували на ньому.

Приблизно о 6.30 на одній із автозаправних станцій у Черкасах силами УМВС у Черкаській області був затриманий автобус з 16 особами, які у ході попереднього опитування визнали свою причетність до подій на ВАТ «Черкасигаз». На цей час затримані допитуються працівниками міліції.

Як ідеться у повідомленні прес-центру, НАК «Нафтогаз України» сьогодні не володіє інформацією щодо “трьох ключових питань, які стосуються сьогоднішньої спроби рейдерського захоплення ВАТ «Черкасигаз», а саме:

1. Що робив у складі групи озброєних рейдерів в масках сьогодні о 4.30 ранку на подвір’ї ВАТ «Черкасигаз» народний депутат України від БЮТ Петро КУЗЬМЕНКО?

2. Як поява у групі рейдерів екс-керівника «Черкасигаз» С.ЧЕРНІКОВА та депутата від БЮТ П.КУЗЬМЕНКА співвідноситься з учорашньою заявою прес-служби Б.ГУБСЬКОГО про те, що усунуте керівництво «Черкасигаз» добиватиметься поновлення на роботі виключно правовими методами?

3. Чому Державна служба охорони (ДОС) МВС України вчасно не надала співробітників міліції для охорони ВАТ «Черкасигаз», хоча учора вдень отримала відповідне клопотання як від ВАТ «Черкасигаз» (додається), так і від НАК «Нафтогаз України»?

4. Чи не будуть відпущені (під підписку про невиїзд тощо) до повного розслідування справи 16 учасників рейдерського нападу на «Черкасигаз», затримані УМВС Черкаської області?”.

*** НАК «Нафтогаз України» володіє 51% акцій ВАТ «Черкасигаз».

30 березня 2007 року НАК «Нафтогаз України» відновив контроль над ВАТ «Черкасигаз», згідно із судовим рішенням та за допомоги Державної виконавчої служби поновивши на посаді голови правління «Черкасигаз» його легітимного керівника Д.ЧІРІЧА. Легітимність дій «Нафтогазу України» визнано УМВС, УСБУ та прокуратурою Черкаської області.

За інформацією прес-центру “Нафтогазу України”, з середини 2005 року і до 29 березня поточного року управління підприємством фактично здійснювали представники ТОВ «Укртрансгаз-Сервіс», які у змові з колишнім працівником «Нафтогазу України» Миколою ЯХИМЦЕМ сфальсифікували документ, який видали за протокол загальних зборів акціонерів ВАТ «Черкасигаз» (№1105 от 11.05.05 г.).

За підозрою у здійсненні низки злочинів на посаді керівника «Черкасигаз» М.ЯХИМЕЦЬ нині перебуває у розшуку, щодо трьох в.о. голови правління «Черкасигаз», які очолювали «Черкасигаз» після М.ЯХИМЦЯ, порушено кримінальні справи «за фактом».

За інформацією мера Черкас Сергія ОДАРИЧА, депутата Київради Михайла БРОДСЬКОГО та низки українських ЗМІ, фактичний контроль над ВАТ «Черкасигаз» через ТОВ «Укртрансгаз-Сервіс» до останнього часу здійснював народний депутат Б.ГУБСЬКИЙ, йдеться у повідомленні прес-центру НАК “Нафтогаз України”.