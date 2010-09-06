До грудня з центру Києва виженуть всі маршрутки, а проїзд подорожчає

Вже до кінця цього року з центру Києва зникнуть всі маршрутні таксі, пише "Сегодня". Приватних перевізників замінять новенькими автобусами «Київпастрансу», в яких проїзд перший рік коштуватиме 1,50 грн., а потім, за словами начальника главку транспорту Олексія Бархатова, 2,5 гривні. Крім того, в мерії обіцяють, що через два роки, до Євро-2012, в столиці не залишиться жодного приватного перевізника.

Такі радикальні заходи запроваджуються через пробки, заявив перший заступник мера Олександр Попов. Друга причина, за словами Бархатова, — Євро-2012. Мовляв, негоже катати туристів в напіврозвалених, несправних машинах.