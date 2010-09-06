У Київському зоопарку за один лише тиждень померли три пінгвіни

У Київському зоопарку лише за тиждень загинули три пінгвіни. Як повідомляє, перший з пінгвінів Гумбольдта помер у понеділок 30 серпня. Ще два пінгвіни – у суботу 4 вересня.

За версією фахівців ініціативної групи порятунку Київського зоопарку, пише Обком, смерть наступила унаслідок поганих умов утримання, неякісного і недостатнього годування. У линьку пінгвіни увійшли худими і ослабленими, в результаті вони загинули від вторинних інфекцій.

Линька у пінгвінів Гумбольдта триває близько 40 днів, в цей період вони зовсім не їдять. Напередодні пінгвіни повинні накопичити достатньо жиру, тому у них спостерігається передлиньковый жор, під час якого птахи споживають риби у півтора рази більше, ніж зазвичай. Цього разу в зоопарку все було організовано як ніколи «вдало»: попри те, що пінгвіни не набрали достатньо ваги, їх перевели в інше приміщення з гіршими умовами тримання і санітарним режимом.

Вік загиблих пінгвінів – близько 6-7 років. Тривалість життя в неволі для цих птахів – до 30 років і більш. Пінгвіни – соціальний вид, і у єдиного пінгвіна Гумбольдта, що залишився в Київському зоопарку, звиклого до своєї групи, прожити наодинці довге щасливе життя шансів дуже мало.

Пінгвін Гумбольдта внесений до Додатку I СИТЕС. Він знаходиться на межі зникнення.

Саме цих птахів минулого року узяв під свою опіку Казбек Бектурсунов.