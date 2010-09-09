Україна й Казахстан обговорюють відновлення транзиту нафти

Україна й Казахстан на сьогодні обговорюють технічну сторону відновлення транзиту нафти через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на спільному брифінгу з першим віце-прем`єр-міністром Республіки Казахстан Умірзаком ШУКЄЄВИМ за результатами 9-го засідання спільної міждержавної українсько-казахської комісії з економічного співробітництва.

Він також відзначив, що угода між Україною і Казахстаном про транзит нафти вже підписана.

«Угоду між Україною і Казахстаном з транзиту нафти в обсягу 6 млн. тонн підписано, і зараз обговорюється суто технічна сторона», - сказав А.КЛЮЄВ.

Разом з тим, представники казахської сторони уточнили, що угоду підписано в червні і на даний момент господарюючі суб`єкти вирішують питання про розмір тарифу, при цьому казахська сторона наполягає на його скороченні.