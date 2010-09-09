Міжбанк закрився зниженням ціни на долар

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9230/7,9315 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9225/7,9285 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9155/7,9205 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 12:20 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар/гривня за курсом 7,9082/7,9200 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2561/0,2564 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2566/0,2569 грн./рубль. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2564/0,2567 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,85 рублів за долар (-0,0490).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,2673/1,2676 дол./євро, а на 14:30 зросли до 1,2720/1,2722 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0385/10,0515 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,0710/10,0805 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,0715/10,0805 грн./євро.