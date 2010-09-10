КМДА підписала контракт з іспанським біологом

Перший заступник голови Київської міської держаної адміністрації Олександр ПОПОВ сьогодні підписав контракт з Куном БРАУЕРОМ, директором компанії Maguari-One Zoo Consultants S.L. (Валенсія, Іспанія), фахівцем, який має величезний досвід управління зоологічними парками.

Відповідно до цього документа, К.БРАУЕР став куратором-консультантом Київського зоопарку, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

До його обов’язків К.БРАУЕРА буде входити комплексна оцінка ситуації в зоопарку, розробка спільно з зоопарком короткострокових і довгострокових планів заходів, спрямованих на покращення усіх аспектів діяльності та розвитку установи з врахуванням європейських і міжнародних вимог, а також контроль за виконанням запланованих заходів.

Працюватиме К.БРАУЕР, відповідно до підписаного контракту, на громадських засадах та безпосередньо звітуватиме Київській міській державній адміністрації про свою діяльність, зазначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. К.БРАУЕР - біолог, працював генеральним директором Біопарку Валенсії, виконавчим директором Європейської асоціації зоопарків і акваріумів, директором Національного фонду досліджень у зоопарках, директором Федерації зоопарків Нідерландів.