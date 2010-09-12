У Миколаївській області бригада будівельників демонтувала сільський водопровід і зникла.

Як повідомив кореспондентуі УНІАН співробітник відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області Роман ШКУРЕНКО, з власної халатності голова однієї з сільських рад Казанковського району Миколаївської області залишив село без водопроводу, а селян без води.

За словами Р.ШКУРЕНКА, до голови сільради звернулася бригада будівельників із м. Кривий Ріг з пропозицією замінити всю водопровідну систему села цілком, встановивши замість металевих комунікацій пластикові. Спочатку 54-річний голова сільради не погоджувався, мотивуючи це тим, що всі труби системи достатньо нові. Але потім піддався на вмовляння заїжджих будівельників і дав згоду, справедливо розраховуючи на те, що пластиковий водопровід прослужить довше.

До оформлення договору, він як посадовець, проте, поставився несерйозно: не підписав жодних документів з підрядниками, повіривши їм на слово, до того ж не став проводити загальних зборів з односельцями, а робочим бригади дав дозвіл на повний демонтаж водопроводу. Приїжджі добровольці так і зробили: демонтували систему і вивезли комунікації з села в невідомому напрямі. Та й самі зникли.

Тільки з часом сільський голова зрозумів, що ніяких пластикових труб ні він, ні жителі села більше не побачать. Шахраї, забравши метал, безслідно зникли.

За фактом розтрати бюджетних коштів у розмірі 20 тис. грн. співробітники служби з боротьби з економічними злочинами Казанковського райвідділу міліції зараз проводять перевірку і розглядають питання про порушення кримінальної справи з приводу посадової халатності, яку допустив голова сільради.