Пожежа на донецькій шахті: шестеро гірників госпіталізували
09:21, 14 вересня 2010Суспільство
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117 людей вийшли на поверхню
Шестеро гірників було госпіталізовано з отруєнням в результаті пожежі на шахті в місті Димитров Донецької області, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу МНС України.
Пожежа, що сталася у понеділок увечері в дерев`яній надбудові на шахті "Центральна", була швидко ліквідована. У шахті знаходилося 117 гірників, які самостійно вийшли на поверхню.
"В результаті пожежі відбулося отруєння продуктами горіння шести гірників, які в стані легкої і середньої тяжкості госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні. Робота шахти, припинена на час гасіння пожежі, відновлена. Причина події встановлюється. На місці працювала оперативна група головного управління МНС в Донецькій області.
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