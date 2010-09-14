Пожежа на донецькій шахті: шестеро гірників госпіталізували

Шестеро гірників було госпіталізовано з отруєнням в результаті пожежі на шахті в місті Димитров Донецької області, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу МНС України.

Пожежа, що сталася у понеділок увечері в дерев`яній надбудові на шахті "Центральна", була швидко ліквідована. У шахті знаходилося 117 гірників, які самостійно вийшли на поверхню.

"В результаті пожежі відбулося отруєння продуктами горіння шести гірників, які в стані легкої і середньої тяжкості госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні. Робота шахти, припинена на час гасіння пожежі, відновлена. Причина події встановлюється. На місці працювала оперативна група головного управління МНС в Донецькій області.