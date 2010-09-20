Газета просить наркомафію пояснити, що можна друкувати, а що ні

Мексиканська газета El Diario звернулася до наркокартелів з запитанням про те, які матеріали їй не слід більше друкувати, щоб убезпечити своїх журналістів, повідомляє Газета.ру з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Запитання було поставлене в редакційній статті El Diario після того, як був убитий другий за останні два роки кореспондент видання.