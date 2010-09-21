Королевська пропонує карати багатомільйонними штрафами

Закон про заборону грального бізнесу не працює, в Україні продовжує діяти дикий ринок азартних ігор. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, представляючи в парламенті законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, депутат нагадала, що більше року тому Верховна Рада України заборонила гральний бізнес як вид діяльності. «Ми прийняли всі можливі заходи для захисту громадян від дикого ринку азартних ігор. На жаль, таким же він залишається і сьогодні, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Наші заборони часто-густо порушуються. Всі ми є сьогодні свідками, як під вивісками Інтернет- і покерних клубів у нашій країні продовжує працювати гральний бізнес».

Одна з причин такої ситуації, за словами голови парламентського комітету, абсолютна неефективність діючого механізму санкцій. «Перевірки проводить міліція, яка складає акт і передає його в податкову. Далі податкова передає його до суду і справу розсипається. Утворюється замкнутий круг безвідповідальності правоохоронних органів», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, законопроект, прийнятий у першому читанні, передбачає простішу і логічнішу систему. «Закон зобов`язує саме міліцію здійснювати нагляд за дотриманням законодавства про заборону грального бізнесу. Також до Кримінального кодексу вноситься нова стаття, яка передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі більш як 7 млн. грн. з конфіскацією і знищенням ігрового устаткування за заняття гральним бізнесом», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні вступив в силу наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.

Сьогодні, 21 вересня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» (№5349-д, автор – Н.КОРОЛЕВСЬКА).

Проектом закону передбачається надати органам міліції право подавати позови до суду, який ухвалює рішення про фінансові санкції, передбачені законодавством, за організацію і проведення азартних ігор.

До Кримінального кодексу вноситься нова стаття 2032 «Заняття діяльністю, заборона на яку встановлена Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат (а на сьогоднішній день – це 7 млн. 104 тис. грн. (з 1 липня мінімальна зарплата складає 888 грн./міс.)) за заняття гральним бізнесом з конфіскацією і знищенням ігрового устаткування.