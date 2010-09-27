Українські моряки перехитрили піратів

Сьогодні вночі було звільнено судно „Lugela” з 12 українськими моряками, захоплене сомалійськими піратами 25 вересня.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, це підтвердив заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО представникам українських ЗМІ.

За його словами, під час піратської атаки екіпаж діяв відповідно до заздалегідь розробленого плану і у повному складі закрився у машинному відділенні з достатнім запасом питної води та продуктів харчування.

Злагоджені та чіткі дії українських моряків не дозволили піратам змінити напрямок руху судна та направити його в бік Сомалійського узбережжя. Пробувши на некерованому судні майже дві доби, пірати залишили його в ніч на 27 вересня.

Стан здоров’я моряків задовільний.

Після проведення перевірки технічного стану судна команда продовжила виконання рейсу за попередньо визначеним маршрутом, сказав Р.ДЕМЧЕНКО.