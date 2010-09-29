СБУ обшукала фірму бютівця: всіх людей зігнали в одну кімнату

Співробітники Служби безпеки України провели обшук в офісі фірми «Рось», директором якої є депутат Київради від БЮТ Володимир СЕМИНОГА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Батьківщина”.

“Семеро співробітників спецслужби зламали двері і увірвалися у приміщення. Всіх людей зігнали в одну кімнату і нікого не випускають з неї. Також було заблоковано всі входи до приміщення”, - наголошується у повідомленні.

Також повідомляється, що “працівники СБУ відключили всі комп’ютери і припинили подачу електроенергії. Керував цими діями силовиків капітан СБУ Віталій КРИШТАЛЬ”.

За даними прес-служби, “візит СБУ на фірму «Рось» був проведений з метою обшуку, який санкціонувала прокуратура Києва”. При цьому юристи фірми «Рось» наголошують, що санкція на обшук оформлена з порушеннями.

Партія «Батьківщина» пов’язує такі дії СБУ з виборчою кампанією у місцеві органи влади і “брутальними діями чинної влади щодо рейдерського захоплення регіональних організацій «Батьківщини», зокрема, намірами влади знищити фракцію БЮТ в Київраді”.

Прес-служба зазначає, що “директор фірми «Рось» Володимир СЕМИНОГА є братом народного депутата фракції «БЮТ-Батьківщина», голови Київської міської організації партії «Батьківщина» Анатолія СЕМИНОГИ. Фірма «Рось» розташована за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 7”.