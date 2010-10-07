Верховний суд повернув справу про вибух газу в Дніпропетровську

Верховний суд України направив на повторний розгляд до суду першої інстанції кримінальну справу за фактом вибуху газу в житловій багатоповерхівці в Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

ВСУ ухвалив дане рішення сьогодні, 7 жовтня, розглянувши касаційну скаргу родичів загиблих та постраждалих під час вибуху на застосування амністії щодо винних у вибуху.

20 січня 2009 р. генерального директора ВАТ „Дніпрогаз” Игоря ІВАНКОВА, його першого заступника Максима СОРОКІНА та головного інженера підприємства Сергія БАЧУРІНА Жовтневий районний суд амністував згідно з нормами Закону „Про амністію”.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2007 р. у Дніпропетровську в 10-поверховому житловому будинку стався вибух природного газу. В результаті вибуху 23 людини загинули, будинок був зруйнований. Сума збитків склала 94 млн. грн.