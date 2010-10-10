Янукович бажає художникам натхнення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з професійним святом українських художників і побажавши їм добробуту, натхнення, мистецького визнання, нових здобутків в ім`я України.

Відповідне привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

Звертаючись до художників, В.ЯНУКОВИЧ сказав: "Ви творите красу, задовольняючи природний потяг людей до прекрасного, піднімаєте їх над буденністю, збагачуєте душі. У вашій творчості відображається сьогодення та славне історичне минуле нашого народу. Різцем і пензлем, у камені і на полотні ви оспівуєте рідну землю і возвеличуєте її героїв. Своїм високим мистецтвом ви утверджуєте духовність у суспільстві, сприяєте розвиткові і процвітанню Української держави, творите її позитивний образ у світі".