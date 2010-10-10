Відбулися майстер-класи слінгоносіння для матерів

У Тернополі в рамках Міжнародного тижня слінгоносіння відбулися майстер-класи для матерів щодо затосування слінгів (перев`язь для носіння немовляти).

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організатори акції, вінчатиме програму заходів, організовану з нагоди тижня слінгоносіння, сьогоднішній збір усіх слінгомам Тернополя на Театральному майдані. Під час зустрічі матері ділитимуться досвідом носіння новонароджених дітей у слінгах. Слінгомами також популяризуватимуть цей метод серед жителів міста.

"Для маленької дитини важливо максимум часу проводити в безпосередньому контакті з мамою. У слінгу малюк відчуває себе захищеним", - зауважили організатори, додавши, що носіння в слінгу також дозволяє дитині оптимально розвиватися фізично, адже її положення в слінгу імітує положення в мами на руках, ніжки правильно розведені, стимулюється розвиток м’язів.

Попередньо в рамках Міжнародного тижня слінгоносіння у Тернополі відбулися лекції на тему слінгоносіня, а також розважальна програма з конкурсами для мам та дітей.