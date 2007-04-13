Президент повернув до ВР кілька законів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон України «Про державний земельний кадастр» для повторного розгляду.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

Пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні парламенту представлятиме Представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ.

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон України «Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України» для повторного розгляду.

Як зазначається в пропозиціях глави держави, Закон України «Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України», що надійшов на підпис Президентові України після повторного розгляду Верховною Радою України 16 березня 2007 року, не може бути підписаний.

Закон, що розглядається, як і однойменний Закон від 13 грудня 2006 року, не враховує більшості зауважень глави держави. Так, всупереч нормам пункту 22 статті 92 Конституції України Закон містить неоднозначні положення щодо застосування дисциплінарних стягнень, не визначає обсяг повноважень осіб начальницького складу, які накладають стягнення і застосовують заохочення, не надає чітких визначень термінів, що застосовуються в Законі. Це може призвести до різного їх тлумачення і неоднакового застосування, погіршить правове регулювання питань притягнення до дисциплінарної відповідальності, що, в свою чергу, може спричинити непередбачувані наслідки, зокрема порушення конституційних прав і свобод громадян. Крім того, зазначені недоліки Закону можуть поставити під загрозу діяльність Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України як у мирний час, так і в особливий період.

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» для повторного розгляду.

Як зазначається в пропозиціях глави держави, прийнятий Верховною Радою України 22 березня 2007 року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» після повторного розгляду однойменного Закону від 21 лютого 2006 року з пропозиціями Президента України не може бути підписаний, виходячи з такого. Змінами до частини третьої статті 63 Закону України «Про вищу освіту» передбачається, що вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством послуг. При цьому розпорядження включає в себе, зокрема, право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства про банківську діяльність, зберігати кошти на депозитних рахунках банків (пункт 35 розділу І Закону).

Як вже відзначалось у пропозиціях Президента України до однойменного Закону від 21 лютого 2006 року, це положення не узгоджується з частиною першою статті 48 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, що передбачає здійснення Державним казначейством України операцій з коштами державного бюджету.

У зв`язку з цим пропонується в абзаці другому пункту 35 Закону слова «право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства про банківську діяльність, зберігати кошти на депозитних рахунках банків» виключити.

Доречність такого підходу підтверджується й Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», яким зупинено на 2007 рік дію частини третьої статті 63 Закону України «Про вищу освіту» в частині відкриття рахунків у банківських установах, збереження коштів на депозитних рахунках у банках (пункт 56 частини першої статті 71).