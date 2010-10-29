У Вінниці виявили перевищення у 14-156 разів ГДК хрому в криницях

У Вінниці санепідемслужба за результатами дослідження води у криницях в приватному секторі виявила перевищення у 14-156 разів допустимої концентрації хрому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління МНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 28 жовтня за зверненнями мешканців приватних будинків, які проживають у Староміському районі по вул. Аграрній, Примакова, Тихій та Тупик Тихий, співробітники міської СЕС провели дослідження якості води у колодязях. Встановлено, що концентрація хрому у воді 10 криниць становить 0,72-7,81 мг/дм3 (перевищення ГДК у 14-156 разів, допустима концентрація – 0,05 мг/дм3 ).

Мешканцям будинків організовано підвезення питної води.

Міською владою вживаються заходи щодо виявлення джерела забруднення та підведення питної води до будинків від централізованої водогінної мережі.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Вінницькій області та СЕС міста.