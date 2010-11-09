Опель врізався у дерево і загорівся: троє загиблих

ДТП на Херсонщині

У понеділок о 22.00 поблизу смт Н.Сірогози Херсонської області легковий автомобіль “Опель” врізався у дерево і загорівся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинуло, повідомляє прес-служба МНС. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Херсонській області.

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