Опель врізався у дерево і загорівся: троє загиблих

08:59, 09 листопада 2010
Суспільство
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ДТП на Херсонщині

У понеділок о 22.00 поблизу смт Н.Сірогози Херсонської області легковий автомобіль “Опель” врізався у дерево і загорівся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинуло, повідомляє прес-служба МНС.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Херсонській області.

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