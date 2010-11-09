Біля берегів Криму стався землетрус

Невеликий землетрус стався 8 листопада в Чорному морі за 70 км кілометрів від Ялти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Рятувальники одержали від сейсмологів інформацію про поштовхи в нейтральних водах моря двічі - о 14.55 і о 18.09. Вдень стався землетрус магнітудою 3,5 бали за шкалою Ріхтера, увечері - з магнітудою 3 бали.

За даними МНС, на території Криму поштовхів не було. "Жертв і руйнувань немає", - зазначили рятувальники.