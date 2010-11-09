Податкова не приймає декларації «без додаткового навантаження»?

Роботодавці відзначають різке збільшення адміністративного тиску з боку податкових органів в останні місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час церемонії підписання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки між урядом, роботодавцями та профспілками голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Олексій МІРОШНИЧЕНКО.

«Коли ми проводили опитування серед бізнесу: яка найбільш велика проблема на сьогодні є в бізнесі, наші колеги визначили дві. Перша – це різке за останні місяці посилення адміністративного тиску з боку податкових органів», - сказав О.МІРОШНИЧЕНКО, звертаючись до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

За словами О.МІРОШНИЧЕНКА, податкові органи не приймають податкові декларації «без додаткового навантаження».

О.МІРОШНИЧЕНКО попросив М.АЗАРОВА посприяти у вирішенні цього питання.

Другою проблемою він назвав проблеми у відносинах Державної митної служби з бізнесом. «Аналогічні проблеми є на митниці. Бізнес просить Вас, Миколо Яновичу, допомогти. Йде необгрунтоване завищення митної вартості», - сказав О.МІРОШНИЧЕНКО.

Він підкреслив, що це призводить до того, що деякі підприємства опиняються на межі зупинки. «Тому ми просили б Вас терміново в цю ситуацію втрутитись, зробити робочу групу, щоб ми могли доопрацьовувати ті пропозиції, які є в нас, і ті, які увійдуть у новий проект Митного кодексу», - зазначив О.МІРОШНИЧЕНКО.

Крім того, він наголосив на необхідності залучення роботодавців до підготовки державного бюджету на 2011 рік.