У Донецькій області пройде Фестиваль російської культури

У Донецькій області 14-21 листопада відбудеться Фестиваль російської культури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, фестиваль проходить згідно з рішенням обласної ради «Про регіональну Програму розвитку російської мови і російської культури в Донецькій області на 2008-2011 роки» й угод адміністрацій Курської, Ростовської (Російська федерація) й Донецької областей "Про торговельно-економічну, науково-технічну та культурну співпрацю".

Засновниками фестивалю є Донецькі ОДА, Донецька облрада, облуправління культури і туризму.

У програмі Фестивалю - вистави російських класиків, творчі вечори російської поезії, ретроспектива російських фільмів, книжкові виставки російської літератури, які пройдуть в установах Донецька, Макіївки і Маріуполя.

У заходах фестивалю візьмуть участь Донецька обласна філармонія, Донецький обласний театр юного глядача, Донецький академічний Ордена Пошани російський драматичний театр, Донецький національний академічний театр опери й балету імені Анатолія .Солов’яненка й інші.