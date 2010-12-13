14 грудня 2010 року о 12-00 в приміщенні прес-центру «РІА Новини» відбудеться презентація національної кампанії «Зробимо Україну чистою!» («Let’s do it Ukraine!»), яка успішно проводиться в 6-тьох країнах Європи, заохочуючи понад 1 мільйон волонтерів одночасно виходити на вулиці міст, щоб зробити чистішими парки, вулиці та околиці своїх міст.

16 квітня 2011 року понад 50 тисяч українців приєднаються до міжнародної ініціативи. Мета проекту – докорінно змінити ставлення українських громадян до життєвого простору та прищепити в суспільній свідомості потребу не смітити й дбати про довкілля.

У прес-конференції беруть участь:

Джованні Моцареллі (Giovanni Mozzarelli), координатор проекту представництва ООН в Україні «Волонтерство заради нашої планети»)

Юрій Пивоваренко, координатор «Let’s do it Ukraine»

Контакти для акредитації: Оксана Ілясевич, 050 380 77 56, oksana.ilyasevych@socialadvertising.com.ua

Адреса проведення прес-конференції:

Київ, вул. Станіславського, 3.