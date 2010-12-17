Приступив до виконання обов’язків перший заступник голови КМДА

Олександр МАЗУРЧАК із сьогоднішнього дня приступив до виконання обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

За його словами, відповідне розпорядження про його призначення було підписано у мерії 16 грудня.

«Вчора погоджено у Кабінеті міністрів і вчора ж було підписано розпорядження. Сьогодні приступив до виконання обов’язків», - сказав О.МАЗУРЧАК.