Призначено голову Державіаслужби

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ указом від 24 грудня №1229/2010 призначив Анатолія КОЛІСНИКА головою Державної авіаційної служби України. Текст документа розміщено на сайті Президента.

Нагадаємо, до цього призначення А.КОЛІСНИК обіймав посаду заступника міністра транспорту і зв`язку України – голови Державної авіаційної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Міністерство інфраструктури України, Державну автотранспортну службу України, Державну авіаційну службу України, Державну службу зв`язку України, Державну службу морського і річкового транспорту України, реорганізувавши Міністерство транспорту і зв`язку України, а також поклавши на створюване міністерство функції з реалізації державної політики у сфері туризму.