Україна перекрила Польщі газ

З 1 січня 2011 року Україна припинила подачу газу в Польщу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні магістральних газопроводів «Львівтрансгаз».

Як наголосили у «Львівтрансгазі», через пункт передачі газу «Устилуг» (Волинська область) було припинено подачу газу лише в окремий район Польщі (Холм, Хрубешів). Про припинення з 1 січня подачі газу «Львівтрансгаз» повідомив польську сторону за місяць.

Як поінформували у «Львівтрансгазі», припинення поставок НАК «Нафтогаз України» пов‘язано зі змінами законодавства, згідно з якими весь обсяг природного газу, видобутого в Україні, повинен бути спрямований виключно на задоволення внутрішніх потреб.

Нагадаємо, у вересні 2010 року поставки природного газу вже припинялися з тієї ж причини, однак згодом були відновлені.

Довідка УНІАН. Управління магістральних газопроводів “Львівтрансгаз” є структурним підрозділом дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

Забезпечення поставок газу Польщі з боку України здійснюється по двох напрямках: через пункт міждержавної передачі газу «Дроздовичі» (Львівська область), який забезпечує близько 90% поставок газу в Польщу та пункт передачі газу «Устилуг» (Волинська область), який забезпечує близько 5% поставок газу в Польщу.