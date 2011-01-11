Депутати закликають забезпечити "тризубівцям" право на захист

Профільна депутатська комісія Івано-Франківської облради рекомендує правоохоронцям забезпечити затриманим «тризубівцям» право на юридичний захист.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській обласній раді.

За наданою інформацією, 11 січня за дорученням голови Івано-Франківської обласної ради Олександра СИЧА відбулося позачергове засідання постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку.

Члени депутатської комісії заслухали представників УМВС України в Івано-Франківській області та прокуратури області з приводу інформації про затримання на Прикарпатті 9 членів ВО “Тризуб”.

Комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку звернулась до представників правоохоронних органів з рекомендацією забезпечити затриманим право на юридичний захист, інформувати громадськість, а також надати вичерпну інформацію голові обласної ради про всі обставини цієї справи.