Екологи: Януковича і Азарова обманюють

Влада не збирається розширювати національний природний парк „Голосіївський”, а лише приєднає до нього існуючі заповідні зони Київської області.

Як повідомили УНІАН у Національному екологічному центрі України, про це стало відомо під час наради у Київській обласній державній адміністрації щодо перспективного розширення НПП „Голосіївський” 11 січня.

До парку пропонують приєднати уже існуючі природно-заповідні території: „Урочище в’язове”, „Процівський”, „Болото Біле”, „Бориспільські острови”, „Кілов-Рудяків”, „Процівські луги”. Фактично йдеться про лівобережну заплаву Дніпра та острови в акваторії Канівського водосховища на відстані 20-80 км від Києва. У межах столиці планується приєднати також існуючі ландшафтний заказник „Острови Ольжин та Козачий” та регіональні ландшафтні парки „Лиса гора” і „Дніпровські острови”.

„Фактично, це обман Президента та Кабінету міністрів. Всім говорять про те, що національний парк розширюють втричі, а насправді просто приєднують до нього те, що і так вже є заповідними територіями. Від цього природно-заповідний фонд більше не стає, і Київщина й далі „пасе задніх” за відсотком заповідності серед всіх областей”, - пояснив представник Національної академії наук України, завідуючий відділом моніторингу та тваринного світу Інституту зоології Василь КОСТЮШИН.

”Навіть в існуючих межах НПП „Голосіївський” як національний парк досі не працює. Будь-хто з читачів цього повідомлення може самостійно перевірити ефективність роботи НПП, переглянувши сайт парку http://npp-golosiivsky.org.ua/, або просто спробувавши знайти його контакти та адресу”, - зазначив заступник голови Національного екологічного центру України Олексій ВАСИЛЮК.

У НЕЦУ нагадали, що НПП „Голосіївський” був створений на території міста Києва Указом Президента України №794/2007 від 27 серпня 2007 року.

Згідно з висновками Інституту зоології, розширення НПП „Голосіївський” є вкрай необхідним заходом, без якого буде значно ускладнена можливість запровадження реального охоронного режиму на територіях, включених до його складу на даному етапі. Розширення повинно відбуватися з урахуванням потреби збалансування площ функціональних зон НПП, тобто, в першу чергу до НПП мають бути приєднані такі території, які відіграватимуть в його складі роль зон господарської та стаціонарної рекреації.

Розширення недоцільно проводити за рахунок територій вже існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, як це пропонується в обгрунтуванні. Розширення території НПП в такий спосіб не призведе ні до збільшення площі природно-заповідного фонду в цілому, ні до посилення охоронного режиму цих територій, який на сьогодні відсутній і на чинній території НПП, зауважили в НЕЦУ.